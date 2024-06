Elections européennes 2024. Plus de 86 000 enveloppes avec programmes et bulletins de vote à préparer à Quibou

Les élections européennes vont avoir lieu dimanche 9 juin. 383 856 Manchois sont appelés aux urnes dans les 445 communes. Cela représente 710 bureaux de vote. Ils vont devoir choisir entre 38 listes de candidats. Des listes et des programmes qui vont être envoyés dans les boîtes aux lettres. Une partie de la mise sous pli est faite par une entreprise dans l'Eure, mais pour les 86 324 électeurs de la circonscription de Saint-Lô, tout est fait à Quibou. Le travail a commencé mardi 28 mai au matin et se termine le vendredi 31 mai à 12h.

15 programmes et 12 bulletins de vote

Dans la salle des fêtes, trente longues tables sont alignées, avec dessus les bulletins et les programmes des candidats. "Chaque équipe est composée de trois personnes. Il y a une personne qui prend les programmes, une autre qui prend les bulletins et une troisième qui met l'ensemble dans une enveloppe", explique Christelle Breuil, la chef du bureau des élections à la préfecture de la Manche. Les enveloppes sont donc assez épaisses. "Nous avons quand même 15 programmes et 12 bulletins de vote à mettre", révèle-t-elle, car toutes les listes n'ont pas fourni des bulletins ou des professions de foi.

38 listes sont candidates pour les élections européennes 2024.

Pour mettre sous pli, 91 personnes ont été recrutées, des personnes au chômage, des retraités ou encore des étudiants. Une équipe de fonctionnaires s'occupe aussi du matériel électoral (les bulletins notamment) pour les communes.