Eure. Un collégien insulté de "sale juif", des tombes souillées… Plusieurs actes antisémites relevés dans le département

"Le préfet de l'Eure condamne avec la plus grande fermeté les actes antisémites perpétrés dans le département." Dans un communiqué publié mercredi 29 avril, la préfecture fait état de plusieurs incidents de nature antisémite dans le département. Les services de l'Etat évoquent notamment la profanation de "quatre tombes de défunts de confession juive" qui "ont été souillées et dégradées au cimetière de la Madeleine à Evreux", le mercredi 29 mai. La veille, toujours dans l'Eure, "un collégien de 15 ans a été agressé physiquement et insulté par deux individus, aux cris de 'sale juif'", indique le communiqué sans préciser le lieu de l'agression.

"Quiconque porte atteinte à nos compatriotes de confession juive porte atteinte à la République et au socle fondamental de nos valeurs", rappelle le préfet. Pour ces deux affaires, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes et des mesures de sécurisation renforcées ont d'ores et déjà été prises, indique la préfecture.

D'après le ministère de l'Intérieur, 1 676 actes antisémites ont été recensés sur l'année 2023, c'est-à-dire près de quatre fois plus que l'année précédente.