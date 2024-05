Viaduc de la Souleuvre. Normandie Luge fête ses 11 ans dimanche !

Pour son 11e anniversaire, Normandie Luge a vu les choses en grand et propose une journée festive. Dimanche 2 juin, de 10h à 18h, au pied du viaduc de la Souleuvre, une diversité d'activités est prévue et comblera toute la famille.

Pour petits et grands

Les plus créatifs apprécieront le stand maquillage, les spectacles de magie et de sculpture de ballons. Des jeux en bois traditionnels seront à disposition toute la journée, l'occasion de rapprocher les générations. Pour défouler petits et grands, des cours de zumba seront proposés, ainsi que l'attraction spéciale du parc : The Wall. Il sera également possible de danser sur les sons d'un DJ électro ou encore de sauter dans des jeux gonflables. Enfin, pour garder de bons souvenirs de leur journée, les visiteurs pourront passer par le photomaton !

Bien sûr, les attractions permanentes de Normandie Luge seront toujours accessibles, comme la luge sur rail, le parcours tyrolienne, l'accrobranche ou le jardin sensoriel. A cette occasion, un minigolf ouvrira ses portes définitivement dans le parc.