Renault Fluence : la familiale électrique

Les premières Renault électriques seront des adaptations de bases existantes. Devraient ensuite suivre des plate-formes spécifiquement électriques, plus légères, ébauchées au salon allemand sous la forme de concept-cars plus ou moins réalistes.

Parmi les atouts de Renault dans cette affaire : la maîtrise des batteries lithium-ion qu’il tient de son allié Nissan, également très impliqué lui-même dans les futurs véhicules propres.



Le pari du “tout électrique”

Parmi ces futurs véhicules électriques, certains ne manquent pas de charme. Le concept-car Fluence est de ceux-là. Et la dénomination de concept-car ne lui convient pas véritablement. La Fluence n’en est presque pas un, car sous les quelques ajouts de maquillage stylistique qui en peaufinent l’allure, on a tout simplement sous les yeux les volumes de Mégane III dans son exécution berline 4 portes, prochainement lancée avec des moteurs thermiques.

Mais cette sixième carrosserie du modèle (Scénic compris) servira aussi de base à la première familiale à propulsion intégralement électrique que la marque de Billancourt prévoit de commercialiser en 2011. Son marché de référence est Israël, où Renault a noué un important partenariat avec l’inventeur du Quick Drop, système qui consiste à échanger en quelques minutes les batteries vides par d’autres chargées à bloc dans des stations-service.En outre, la Fluence devrait être vendue au prix d’une voiture thermique, hors batteries, celles-ci étant financées par un petit leasing à long terme.Avec des économies d’usage à la clef.



Galerie photos