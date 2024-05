[Photos] Seine-Maritime. Le District de football installe son pôle technique à la base de loisirs de Jumièges

En cette année olympique le District de football de Seine-Maritime lance son nouveau pôle technique au sein de la base de loisirs de Jumièges. Les équipements ont été inaugurés, vendredi 24 mai, en présence d'élus locaux. "Le but c'est d'offrir à tous les adhérents et visiteurs des équipements de qualité", explique Chantal Cottereau, présidente du Syndicat mixte de la base de loisirs et du golf de Jumièges.

Cinq nouveaux équipements

"Toutes les pratiques du football peuvent ici s'épanouir, et ce pour tous les publics", souligne Romain Feret, président du District de football de Seine-Maritime. En effet l'espace de loisirs accueille désormais un terrain de football à 11 à côté de l'espace de baignade, équipé d'éclairages LED pour pratiquer au coucher du soleil. En plus, viennent s'ajouter trois nouveaux terrains de football à 5 aussi appelé "five" et un terrain de beach-soccer qui se situent au milieu de la base. Les équipements ont coûté environ 2 millions d'euros, avec l'aide des collectivités locales. Ces aménagements seront également utilisés par l'Education nationale.

Des événements à venir

"On a déjà beaucoup de demande de la part des clubs", indique le président du District. Il s'agit de demandes pour effectuer des stages notamment pendant les grandes vacances. L'espace de loisirs laisse ces équipements ouverts à tous et justement ces derniers ne sont pas exclusivement réservés au football. Prochainement des tournois de beach-volley y seront organisés et même des entraînements de beach-handball.

Le terrain de football à 11 de la base de loisirs de Jumièges est flambant neuf.

Les trois terrains de foot à 5 ont été inaugurés vendredi 24 mai.

Le terrain de beach-soccer se situe juste à côté des trois terrains de "five".