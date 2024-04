Seine-Maritime. La base de loisirs de Jumièges a rouvert pour les vacances

"Il y avait de l'excitation avant l'ouverture au grand public." Ce sont les propos de Guillaume Bruyant, directeur de la base de loisirs et du golf de Jumièges. La saison démarre en même temps que les vacances scolaires : depuis samedi 20 avril, la base de Jumièges a ouvert ses activités en plein air à sa clientèle.

Le temps n'est pas forcément au rendez-vous

On sait bien qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Rares sont donc les personnes qui veulent se confronter aux activités nautiques de la base de loisirs. Pédalo, paddle, kayak seront plus convoités par temps ensoleillé. En début de semaine, la grisaille et la fraîcheur ont eu raison des audacieux.

Un parcours suspendu qui attire

Les quelques éclaircies motivent les vacanciers à plutôt se tester sur le parcours d'accrobranche. Ce dernier est accessible à tous, preuve en est, Benoît Dufouil, à la retraite, accompagne sa petite-fille : "J'ai le vertige de nature, mais vis-à-vis de ma petite-fille j'essaye de pas le faire voir", nous dit-il en rigolant. Une fois la peur du vide vaincu, les deux aventuriers s'attaquent aux parcours qui comptent une dizaine de tyroliennes. En bouquet final, Benoît Dufouil et sa petite-fille s'offrent une traversée au-dessus du lac grâce à une tyrolienne longue de 550 mètres aller-retour.

Des nouveautés arriveront durant la saison : un terrain synthétique, un terrain pour accueillir les sports de sable, trois terrains de five - une forme de football - et la rénovation du city stade.

Les activités restent ouvertes de 14h à 18h pendant les vacances scolaires, les week-ends et jours fériés, avant de passer sur les horaires estivaux début juillet, soit de 10h à 19h.