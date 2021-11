créatifs. À Rouen, les ateliers à Citémômes pour les vacances scolaires

Les ateliers proposés pendant les vacances par Citémômes à Rouen (Seine-Maritime) favorisent la dextérité des enfants, les sensibilisent à l'art et leur permettent en s'amusant de découvrir des techniques d'arts plastiques très variées. Mathilde Milot, responsable de la structure, nous annonce le programme :

Quelles sont les nouveautés ?

"À chaque vacances scolaires nous proposons des ateliers. Pour les vacances de février nous renouvelons une fois de plus nos thématiques. Certains ateliers comme Croque ton musée ou l'atelier Baz-arts visent à communiquer des rudiments d'histoire de l'art à nos jeunes participants et à les intéresser à l'art, mais nous nous calons aussi sur le calendrier des fêtes en proposant par exemple aux enfants de réaliser un masque de carnaval. Un autre atelier consiste à explorer l'univers du cirque et à en décliner les thématiques en art plastique et nous nous adressons aussi aux tout-petits avec un atelier spécial accessible dès 18 mois librement inspiré de la méthode Montessori pour améliorer leur dextérité et stimuler leur curiosité."

Pourquoi avoir choisi ces sujets ?

"Nous aimons aborder la pratique artistique sous l'angle du jeu or les thèmes choisis sont souvent festifs comme celui du cirque. Mais ces sujets nous permettent aussi de multiplier les médiums et de diversifier les techniques. Pour l'atelier Croque ton musée, les enfants réalisent des croquis sur place au musée des Beaux-Arts puis viennent retravailler leur croquis au local et pour l'atelier Baz'arts ils reproduisent une œuvre d'art avec le matériel mis à disposition. C'est une façon amusante et décomplexée de se faire un œil, de découvrir l'art mais aussi d'explorer des pratiques : on travaille aussi bien le pastel sec ou gras, les crayons de couleurs et les feutres, l'aquarelle, le collage et découpage, les textiles."

Quel programme peut-on choisir ?

"Pour les ateliers thématiques, nous organisons toujours plusieurs sessions, par exemple pour Vive le cirque il y aura six ateliers sur le thème mais chaque atelier est complètement indépendant. On peut donc choisir de suivre les six ateliers, il n'y aura pas de redite, car à chaque fois ce sera une nouvelle facette du cirque qu'on abordera : les clowns, le chapiteau ou encore les acrobates avec des médiums toujours renouvelés. De cette façon, nos participants peuvent se composer un programme véritablement sur mesure, soit en variant les thèmes des ateliers soit en choisissant un seul et même thème décliné. Les abonnements que nous avons mis en place, qui ne sont pas nominatifs et qui peuvent donc servir à toute une fratrie offrent la liberté de tester chacun des ateliers pour un prix vraiment modique."

Quelle importance accordez-vous à la pratique Montessori ?

"Certains ateliers se font en présence des parents comme bien sûr l'atelier des tout-petits mais les parents peuvent aussi seconder leur enfant pour l'atelier carnaval. Cela nous permet de leur donner des pistes pour trouver à la maison des activités d'éveil pour leurs enfants. Nos ateliers sont inspirés en partie de la méthode Montessori dans la mesure où nous mettons l'accent sur la motricité et parce que le choix de l'enfant prime. Pour les tout-petits nous avons imaginé une activité de tri en fonction des textures et des couleurs. C'est une activité qui stimule visuellement et tactilement l'enfant et cela nous permet de montrer aux parents que même avec peu de moyens on peut leur trouver des activités sympas. En plus, en manipulant ces objets les enfants verbalisent beaucoup : c'est un formidable moyen pédagogique. L'enfant explore son environnement et travaille à la fois la motricité fine et les réseaux cognitifs."

Du 11 au 22 février 2019, 11 rue du Moulinet à Rouen. 12€ par atelier ou cartes forfaitaires cinq ateliers 50€, 10 ateliers 90€, 20 ateliers 160€. Ateliers pour les 4-14 ans ou pour les 18 mois-4 ans. Réservation au 02 76 08 72 67