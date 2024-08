80e D-Day. Elle accueille des soldats américains à dîner chez elle à Carentan

Lundi 3 juin, 300 soldats américains vont aller dîner dans des familles de Carentan et autour. Ils font tous partie de la 101e Airborne. Ce dîner est organisé par l'association des amis de la 101e Airborne depuis plusieurs années. Parmi les familles inscrites, il y a celle de Pauline Le Pottier, qui accueille pour la troisième fois un groupe de soldat.

C'est un peu par hasard qu'elle a accueilli des soldats américains la première fois. Il s'agissait d'une proposition de la nounou de ses enfants. Au départ, elle a eu une certaine appréhension. "Il y a la barrière de la langue, le fait de ce soit des Américains, des soldats. Je ne connaissais rien des Etats-Unis", explique Pauline Le Pottier. Et pourtant : "Mais il y a aussi un petit côté défi le temps d'une soirée." Au final, il y a toujours des discussions. "On a forcément des choses à se dire. Nous, ne connaissant pas la culture américaine et eux ne connaissant pas très bien la culture française et européenne", assure-t-elle.

Une différence de culture

L'une des différences de culture visible tout de suite est le repas. "On commence par l'apéro. Ça, c'est un moment qu'ils ne connaissent pas du tout", sourit-elle. Maintenant, elle prévient ses hôtes qu'il y a après un repas avec entrée, plat, dessert. Le menu est déjà prêt : quiche, escalope à la normande et crème brûlée.

Ce dîner a débouché pour elle sur des amitiés solides. "On va même, avec mon mari et mes filles, aux Etats-Unis l'été prochain. Ça nous a donné envie de voyager un peu. En plus on va retrouver un de nos soldats qu'on avait accueilli l'année dernière pour passer une partie de nos vacances avec lui", conclut Pauline Le Pottier.