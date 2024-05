Carentan. Un nouveau magasin Picard a ouvert

Avis aux amateurs de produits surgelés pour cuisiner ! Vendredi 24 mai, à Carentan, Picard a inauguré un nouveau magasin. Le groupe de grande distribution continue de monter en puissance en France, avec une quarantaine de magasins qui ouvrent chaque année.

Sixième magasin manchois

Ce sixième site manchois est installé rue de la Guinguette, juste à côté de l'Intermarché. Le magasin a une superficie de 232m2. En plus des courses classiques, les clients pourront avoir un service de cliqué-retiré, et aussi un endroit pour se restaurer le midi, avec des fours à micro-onde pour y réchauffer son plat surgelé. Le magasin est dirigé par Pierre Couasnon, qui est déjà le directeur des magasins Intermarché de Carentan et Valognes. "C'était une demande sur la commune de Carentan, que j'entendais dans mon activité", assure-t-il. Pour l'instant, deux personnes ont été embauchées, et l'équipe est vouée à évoluer. Le directeur affirme que les premiers retours sont positifs.