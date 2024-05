Caen. Normandie sporte contre le cancer : découvrez l'activité physique adaptée au stade Hélitas 

"Promouvoir les bienfaits de l'activité physique adaptée pour les personnes atteintes de cancer", voilà l'objectif de l'événement Normandie Sporte contre le cancer. Après des manifestations à Rouen et dans les établissements de santé de la région organisées depuis mercredi 22 mai, il termine son marathon au stade Hélitas de Caen ce samedi 25 mai. Cette huitième édition aura lieu de 13h à 18h et est destinée au grand public.

Sport et concerts

"Pratiquer du sport à tout âge est bénéfique pour la santé", avance Charline Durand, responsable projets du réseau régional de cancérologie OncoNormandie, à l'initiative de cet événement. Tout au long de la journée, les participants pourront être initiés à différentes activités sportives, des plus classiques aux plus insolites : marche nordique, gym adaptée, tchoukball, qi-qong, tir à l'arc, mölkky, ou encore skateboard et breakdance, nouvelles disciplines des Jeux Olympiques. "Des activités seront proposées toutes les 30 minutes", précise-t-elle.

Le public aura aussi l'occasion d'assister à un concert de Le School of Rock, à 16h, puis d'une démonstration de breakdance avec le groupe local SNT Crew à 17h30. Il pourra rencontrer les hockeyeurs des Drakkars de Caen, et les Vikings du Caen Handball.

Seront également proposés des bilans en activités physiques adaptées et de l'information sur la nutrition ou la mise en place d'une section sport-adapté au sein d'une association sportive.

Pratique. De 13h à 18h, samedi 25 mai, stade Hélitas de Caen.