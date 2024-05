[Photos] Cherbourg. Ferry en feu, nombreux blessés et hôpital en crise : retour sur cet exercice de grande ampleur

Vous vous en êtes peut-être aperçu. L'hôpital Pasteur à Cherbourg était mobilisé, mercredi 22 mai, pour un exercice de secours de grande ampleur : un ferry avait pris feu et un très grand nombre de blessés était à déplorer. Cette opération était coordonnée par le Samu de Paris en partenariat avec celui de la Manche, l'objectif étant de "tester les capacités d'accueil de blessés en grand nombre avant une évacuation longue distance de victimes".

De nombreux professionnels de santé ont été mobilisés.

Un avion et un train mobilisés spécialement pour cet exercice

Au total, des centaines de professionnels de santé de tous les horizons venus de toute la France ont été mobilisées. Des étudiants ont interprété les blessés selon plusieurs scénarios préétablis. Un avion médicalisé avait aussi été affrété sur l'aéroport de Maupertus, une base opérationnelle installée dans la cour de l'hôpital, ainsi qu'un TER dédié à l'évacuation des blessés en gare de Cherbourg.

Cet exercice était organisé en présence de l'ancien ministre de la Santé François Braun.

"A travers cet évènement, le CHPC a participé aux opérations de secours, tri des blessés, organisation des soins dans des situations d'urgence variées, permettant ainsi aux professionnels de bénéficier d'une expérience très enrichissante et d'ajuster les pratiques et protocoles imaginés pour les cas d'extrême urgence", précise l'hôpital Pasteur. L'organisation des soins et les activités du Centre hospitalier public du Cotentin, (CHPC) n'ont pas été impactées par cet exercice.

