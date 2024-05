Portrait. Cinq infos à connaître sur l'artiste Celestal avant son passage au Tendance Live de Granville le 14 juin

1- Une passion pour la mode

Avant de se consacrer pleinement à la musique, Celestal a travaillé dans le monde de la mode pour des grandes maisons et des enseignes prestigieuses. Cette expérience a influencé son style artistique, qui se caractérise par son élégance et son atmosphère unique.

2- Un artiste accompli

Musicien français d'origine lorraine, Celestal a commencé son parcours musical à l'âge de 5 ans en étudiant la musique classique et le jazz au conservatoire. Pendant quatorze ans, il peaufine son talent de musicien, intégrant peu à peu la musique électronique à sa formation classique. DJ à 18 ans, il a ensuite mis ses talents de musicien et de producteur au profit d'artistes de renommée internationale comme The Black Eyed Peas, Shakira, Britney Spears ou Miley Cyrus.

3- Succès en France et en Europe

En 2022, Celestal connaît un franc succès avec les titres Out in Style en duo avec Cecilia Krull (l'interprète de My Life Is Going On, le générique à succès de la série La Casa De Papel) et Over You en collaboration avec Sharam Jey et Moss Kena. Ces titres ont été largement diffusés par les médias français et européens.

4. Un retour en force avec Beautiful Lie

Celestal revient avec un nouveau single, Beautiful Lie, un titre pop-folk chic teinté d'électro qui évoque avec ironie la société du paraître. La voix de l'Américaine Devon Graves (native de Nashville) apporte une couleur folk et les guitares de Grynn apportent une dimension mélancolique à la chanson.

5. Un artiste en constante évolution

Celestal ne cesse de se réinventer et d'explorer de nouveaux horizons musicaux, classique, jazz, électro, pop, folk. Son nouveau single Beautiful Lie en est la preuve. Il promet de continuer à nous surprendre avec sa musique et son talent.

Retrouvez Celestal sur la scène du Tendance Live, le vendredi 14 juin à Granville avec Eloïz, Jeck, Irma, Yodelice, Vernis Rouge, Puggy et bien d'autres !