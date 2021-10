L'aumônerie universitaire de Caen rouvre ses portes

BIENVENUE, BIENVENIDO, WELCOME !

Tu es étudiant à Caen, tu es Caennais ou tu viens d'ailleurs... Tu t'interroges sur le sens de la vie ? Tu cherches des raisons de croire ? Tu veux rencontrer des jeunes chrétiens de ton âge ? Tu souhaites te préparer aux sacrements de Baptême, de la Confirmation ...

Viens à l'aumônerie ! Elle est ouverte à tous.

Chaque mercredi soir, tout au long de l'année, les étudiants sont là et t'accueilleront volontiers. La soirée commence par la célébration de la messe à 19h, se poursuit par un dîner préparé par les étudiants et continue par des thèmes de réflexion variés, des témoignages et des renseignements . Elle se termine vers 22h.30.

Site officel de l'aumônerie universitaire : http://www.aumoneriecaen.fr/

Site du Centre d'études Théologiques de Caen: http://www.theologie-caen.cef.fr/