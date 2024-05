Près de Rouen. Vol par ruse par de faux agents des eaux

Une femme de 78 ans a été victime d'un vol par ruse, mardi 14 mai vers 10h30 à Darnétal.

Deux hommes se faisant passer pour des agents des eaux se sont présentés à son domicile. Ils ont expliqué être présents pour déboucher les canalisations. Ils ont pour cela utilisé un produit détergeant tout en demandant à la victime de placer ses billets et son or dans un sac plastique pour les protéger de ce produit. La vieille dame s'est exécutée. Elle a rempli le sac et l'a déposé sur son lit.

Ce n'est qu'une fois les deux faux agents partis, que la victime s'est aperçue de l'arnaque. Le préjudice est de plusieurs milliers d'euros.

La police rappelle qu'il faut être prudent et que généralement des agents des eaux, d'électricité ou de gaz interviennent sur rendez-vous. Au moindre doute, il faut composer le 17.