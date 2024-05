Fécamp. Un camping-car prend feu : deux personnes brûlées 

Un camping-car a pris feu samedi 11 mai vers 20h45 à Fécamp, à proximité de la chapelle Notre-Dame-du-Salut, côte de la Vierge. Selon les premiers éléments, une dénotation a précédé l'incendie du véhicule.

Deux touristes hollandais brûlés

Deux touristes hollandais se trouvaient à l'intérieur et ont été brûlés. L'homme, âgé de 26 ans, est dans un état grave. Une femme de 30 ans est légèrement blessée. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Six engins et 18 sapeurs-pompiers sont intervenus sur les lieux et ont procédé à l'extinction du feu. Pour l'heure, l'origine de la détotation et du départ de feu n'est pas connue.