[En images] Rouen. Immortaliser son iris, un phénomène en plein essor

Photographier son iris de près - il peut être bleu, vert, marron ou noir - fait partie des dernières tendances prisées des familles et des couples. A Rouen, deux professionnels proposent leurs services : LNR Production au centre commercial des Docks76 et Ikomiris, installé depuis un mois au 9 rue de l'Epicerie. Comptez au minimum 35€ pour immortaliser votre iris.

Ce format vertical est l'une des possibilités de rendu final des iris. Apprécié des couples ou des familles, c'est un beau cadeau pour une occasion. Ici, l'effet choisi s'intitule "collision", comme si les deux iris s'entrechoquaient. - Ron Sfez LNR Production

"On choisit le plus original"

"On fait des photos d'iris depuis octobre, confie Ron Sfez, photographe chez LNR Production. On regarde les deux yeux et on choisit le plus original."

Le photographe Ron Sfez est en pleine session de photographie d'iris dans son studio. Pour que le client ait un aperçu de ses photos, il a incliné l'écran de son appareil photo vers ce dernier. Ensemble, ils choisiront le plus bel iris.

Il faut compter environ 20 minutes sur place. "On se met au fond du studio dans un espace sombre, car nos yeux reflètent la lumière", indique-t-il. Au bout de 15 minutes, un premier tirage en petit format peut être remis au client. Des agrandissements sont aussi imprimés en une à deux semaines.

Au studio de LNR Production aux Docks76, le photographe Ron Sfez utilise une petite lumière qu'il met à côté de l'œil. Il observe chaque iris et prend la photo grâce à un flash et un objectif spécifiques à ce type de photo.

"Ce qui plaît, c'est que c'est unique. Avec la macro, on récupère des détails qu'on ne voit pas à l'œil nu", assure Aurélie Viau, la responsable d'Ikomiris à Rouen. "On en fait une œuvre d'art très personnelle", décrit-elle. Lors de la postproduction, des effets peuvent être ajoutés : le rendu goutte, feu et éclat.

Chez Ikomiris à Rouen, la postproduction est tout aussi importante que la prise de la photo en elle-même. C'est grâce à elle que les effets sont ajoutés et que certains détails sont gommés pour que le rendu soit beau.

En Seine-Maritime, d'autres photographes proposent aussi cette prestation comme Bertrand Delporte, situé à Longueville-sur-Scie près de Dieppe.