Portrait. Cinq infos à connaître sur la chanteuse Irma avant son passage au Tendance Live de Granville le 14 juin

1- Parcours :

Née à Bangangté (surnommée le Petit Paris), Irma grandit à Douala au Cameroun. A l'âge de 15 ans, elle s'installe en France pour poursuivre ses études au lycée Stanislas de Paris, où elle obtient son baccalauréat scientifique avec mention "très bien". Cette expérience a sans aucun doute influencé sa musique, mêlant des influences camerounaises et françaises.

2 - Talent précoce :

Irma s'est initiée au piano dès l'âge de sept ans et a commencé à écrire ses propres chansons à 15 ans. Elle a également joué dans un groupe de rock durant ses années au lycée. Irma joue notamment de la guitare, du piano, et de la batterie.

3 - Découverte sur YouTube :

En 2008, Irma est repérée sur YouTube par les fondateurs du label My Major Company, créé par celui qui deviendra le directeur de la Star Academy, Michael Goldman. Cette plateforme lui a permis de partager sa musique avec un large public et de lancer sa carrière avec le célèbre single "I Know".

4 - Succès dès le premier album :

Son premier album, "Letter to the Lord", sorti en 2011, a été certifié platine en France. Irma fait ses premiers pas sur scène en assurant la première partie d'artistes renommés tels que M, Micky Green, Rodrigo y Gabriela, et Diam's. Par la suite, elle entame une tournée à travers la France, la Belgique et la Suisse et brille sur les scènes de nombreux festivals européens, tels que le festival de jazz de Montreux, le Paléo Festival Nyon, les Francofolies de la Rochelle.

5 - Discographie riche et variée :

Depuis son premier album, Irma a sorti trois autres albums, "Faces" (2014), "The Dawn" (2020), et "Douala-Paris" (en 2022), sur lesquels elle offre une fusion musicale riche et diversifiée. En 2024, Irma connaît un nouveau succès avec "House of Cards", une chanson de rupture enregistrée dans les rues de Paris et partagée sur Instagram, accumulant plus de 15 millions de vues. Ce morceau marque un retour aux sources pour Irma, rappelant ses débuts sur YouTube il y a 15 ans, et annonce un nouvel album à venir.

Irma est actuellement en tournée européenne en première partie du chanteur britannique Nick Mulvey.

A l'occasion de sa venue lors du Tendance Live à Granville le 14 juin 2024, ne manquez pas l'opportunité de découvrir Irma sur scène. Vous pourrez aussi applaudir Yodelice, Puggy, Eloïz, Jeck, Celestal, Vernis Rouge...