Portrait. Cinq infos à connaître sur Yodelice, qui sera au Tendance Live de Granville le 14 juin

1 – Ses débuts :

En 2001, Maxim Nucci entame sa carrière sous les projecteurs avec l'émission "Popstars" sur M6, où il joue un rôle clé en tant qu'arrangeur et réalisateur technique pour le groupe L5. Il supervise notamment la production de leur premier album, qui rencontre un immense succès commercial avec plus d'un million d'exemplaires vendus. Ce succès lui permet de lancer sa carrière solo avec son premier single "Dis à l'amour". Par la suite, il collabore avec la chanteuse Jenifer, en composant plusieurs chansons pour son deuxième album "Le Passage", dont le single emblématique "Serre-moi".

2 - Mi casa es su casa :

Maxim Nucci commence la musique à six ans en s'inscrivant au conservatoire. À quinze ans, il poursuit sa formation à Londres au Musician Institute, où il devient le plus jeune professeur de l'école après avoir obtenu son diplôme. Parallèlement, il compose ses propres chansons, qu'il envoie à plusieurs maisons de disques. À dix-sept ans, il signe son premier contrat d'édition, suivi à vingt ans par son premier contrat en tant que musicien. Le nom "Yodelice" émerge lors de la création de son premier album, inspiré par la Casa Yodelice en Espagne et incarnant un univers artistique unique. La Casa c'est désormais le nom que se donnent les fans de Yodelice.

3 - Il a travaillé avec Johnny Hallyday :

Dès 2011, il compose et écrit plusieurs chansons de l'album "Jamais seul" de Johnny Hallyday, un album réalisé par l'ami commun Matthieu Chedid (M). Il joue aussi de la basse et des percussions et fait les chœurs sur cet opus. En 2014, Johnny et Maxime remettent le couvert sur "Rester Vivant". En 2017, alors qu'il commence à travailler sur le nouvel album de Johnny Hallyday, celui-ci décède subitement le 5 décembre. Malgré cela, Johnny avait déjà enregistré dix des douze titres initialement prévus. En janvier 2018, Maxime Nucci se rend à Los Angeles pour achever le projet avec Yarol Poupaud et Yvan Cassar.

4 – Il propulse la chanteuse Jain :

Leur collaboration a débuté en 2015 lorsque Nucci a coécrit et coproduit plusieurs chansons de l'album "Zanaka" de Jain, avec des singles à succès comme "Come" et "Makeba". En 2018, Nucci a de nouveau travaillé avec Jain sur son deuxième album studio, "Souldier". Leur collaboration a été saluée pour sa synergie créative, combinant les compétences de composition de Nucci avec le style distinctif de Jain.

5 – Maxime Nucci l'acteur :

En 2003, lors du développement du projet du film musical "Alive", les producteurs, ainsi que Richard Anconina, réussissent à persuader Maxim Nucci de passer des essais pour le rôle principal. Bien qu'il soit initialement réticent, il finit par accepter et décroche le rôle. Cette expérience marque ses débuts en tant qu'acteur et constitue un tournant dans sa carrière artistique. Plus tard, en 2010, il fait une apparition dans le film "Les Petits Mouchoirs" de Guillaume Canet, où il interprète sa chanson "Talk To Me". Parallèlement à ses activités musicales, il poursuit ses incursions dans le septième art en composant la musique du film "Rock'n Roll" de Guillaume Canet en 2017, dans lequel il apparaît également dans son propre rôle aux côtés de Johnny Hallyday.

Yodelice débute une nouvelle tournée dans quelques jours et les dates se remplissent rapidement. A Granville vous pourrez le découvrir aux côtés d'artistes comme la chanteuse Irma, Zaoui, ex-Therapie Taxi, les belges de Puggy, le bondissant Julien Granel, la chanteuse Eloïz, Christophe Mali de Tryo, la fraicheur de Styleto, le rock du groupe Astonvilla mais aussi Celestal, Jeck et Vernis Rouge.