JO Paris 2024. Thomas Pesquet va porter la flamme olympique au Mont-Saint-Michel

C'est officiel, Thomas Pesquet sera l'un des porteurs de la flamme olympique pour le relais dans la Manche. Le spationaute dieppois est attendu au Mont-Saint-Michel, le 31 mai pour la clôture de l'étape manchoise prévu aux alentours de 18h20.

C'est le directeur général du Mont Saint Michel, Thomas Velter, qui a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. L'astronaute originaire de Dieppe en Seine-Maritime, prend son rôle très au sérieux. Il était présent ce mercredi 8 mai à Marseille pour l'arrivée de la flamme. Celle-ci continue son parcours, jeudi 9 mai, dans la cité phocéenne avant son départ vers Toulon pour une deuxième étape dans le Var.

Pour l'étape manchoise, prévue le 31 mai, ce sont près de 100 porteurs qui se relaieront tout au long du parcours, de Cherbourg jusqu'au Mont Saint Michel, en passant par Saint-Vaast-La-Hougue, Sainte-Mère-Église, Saint-Lô, Villedieu-les-Poêles et Granville. La veille, la flamme est attendue dans le Calvados. Elle sera de retour en Normandie, les 5 et 6 juillet en Seine-Maritime et dans l'Eure.

