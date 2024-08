[En images] Calvados. Epaves, maquettes… Au cœur du patrimoine maritime normand

Dans un hangar de 1 300m2 au bord du canal de Caen se trouvent des trésors du monde maritime. L'association Bateaux de Normandie, fondée en 2022 par Laurent Clotteau, vise à préserver le patrimoine maritime normand. Il a remis à flot l'ancien Conservatoire nautique de Caen, alors en liquidation judiciaire. Près de 60 bateaux, dont certaines épaves, sont exposés. "Certains sont issus de collections personnelles, d'autres ont été récupérés au fond de l'eau", explique le président de l'association. Ici, on ne répare pas. On restaure, comme à l'époque, grâce à une vingtaine de bénévoles passionnés. "Pour restaurer un vieux gréement, il y a 80% de main-d'œuvre non qualifiée et 20% de professionnels", sourit-il.

Vieux bateaux normands

Après le rez-de-chaussée, direction le premier étage pour y découvrir une exposition permanente. Zones de pêche, évolution des bateaux, techniques de pêche… Petits et grands entrent ici dans un véritable musée. "On veut faire découvrir aux visiteurs la rudesse du métier de pêcheur dès le XVIIe siècle", poursuit Laurent Clotteau, ancien officier de marine. Dans une salle se trouvent des dizaines de maquettes dont certaines ont été confiées par le Musée national de la Marine. L'association sera également impliquée dans les festivités du millénaire de la ville de Caen, en 2025…

Pratique. Entrée : 5€. Tél. 06 72 37 92 75.