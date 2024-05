80e D-Day. Du fish and chips distribué gratuitement à Ouistreham pour la journée nationale du célèbre plat britannique

Sur l'esplanade Alexandre Lofi à Ouistreham, un camion bleu et une odeur de friture intrigue les passants ce jeudi 2 mai. "C'est étonnant, mais l'équipe est très sympathique et vient à notre rencontre", témoigne Clémentine Patrier, une passante.

Arrivée la veille au soir en Normandie, l'équipe du National Fish and Chip Day (NFCD) distribue gratuitement le traditionnel plat britannique à ceux qui le souhaitent, un mois avant le 80e anniversaire du Débarquement. "Quand les troupes britanniques sont arrivées en Normandie, Fish and Chips était une sorte de code. Pour s'identifier entre eux, les soldats criaient "fish" et si les autres répondaient "chips", ils savaient qu'ils étaient alliés", explique Lynda Simmons, membre de l'équipe du NFCD.

Une collaboration entre la France et le Royaume-Uni

La distribution résulte d'une collaboration entre la France et le Royaume-Uni. "C'est un véritable fish and chips dans la mesure où le camion et l'équipe viennent du Royaume-Uni mais, dans une démarche de collaboration, ils ont souhaité acheter du poisson frais ici, à la Halle aux Poissons de Ouistreham", explique le responsable des marchés anglophones à Normandie Tourisme, Ben Collier.

L'opération, qui s'est terminée par un concert de l'artiste Darling Katie, a particulièrement plu aux passants. Le camion est reparti jeudi soir en direction de l'Ecosse. Les images de la journée seront diffusées dans les médias britanniques, le premier vendredi de juin, pour le National Fish and Chip Day.