Caen en 2050: “misez sur le durable”

Vous avez été invité par les organisateurs de « Caen, Rencontres Premières » pour contribuer à la réflexion sur son avenir. Quelle est votre vision pour la capitale bas-normande ?

“Je n’ai pas de projet pour Caen 2050. C’est aux habitants de Caen de trouver le leur avec leurs élus. Ce que j’ai souhaité apporter en venant ici, c’est un éclairage sur le développement durable pour resituer le débat. On parle de ville durable, de quartiers durables, tout cela n’a pas beaucoup de sens. Ce qui a un sens, c’est la vie des gens. Ce qu’il faut, c’est créer avec ces nouvelles opportunités un cadre de vie où chacun peut spontanément adopter un mode de vie durable. C’est le mode de vie des gens qui compte. La ville, on s’en moque un peu, ce qui compte vraiment ce sont les gens de l’agglomération de Caen dans son ensemble. La question qui se pose donc, c’est de déterminer comment, avec les nouveaux quartiers, on peut améliorer la situation et faire en sorte que les habitants, sans leur faire la morale, adoptent spontanément un mode de vie durable. C’est l’interrogation que j’ai soulevée”.

Pour Philippe Duron, le maire de Caen, la capitale bas-normande doit « se réinventer ». Quels conseils lui donneriez-vous ?

“Je ne connais pas beaucoup Caen. Ce que je sais, c’est qu’une ville comme Caen, en pleine mutation industrielle, doit pouvoir trouver un nouvel avenir à travers le développement durable. L’avenir n’est pas le prolongement des tendances du passé. C’est un peu la conception qu’on en avait jusqu’à présent. Nous voyons bien aujourd’hui que cela nous mène dans le mur. Il va falloir imaginer un nouvel avenir. Un nouvel avenir, cela ne s’invente pas avec de belles paroles, c’est un passage à l’acte et il faut le fonder sur quelques principes forts. Il faut que ce passage à l’acte soit collectif, que ce ne soit pas uniquement quelques « sachants » qui disent aux autres “voilà comment il faut faire”. Le développement durable, cela se découvre en marchant mais il faut bien démarrer un jour. Il faut bien marcher et l’important est de trouver dans la ville le cheminement, les première étapes pour lancer une dynamique. Cette dynamique étant alimentée ensuite par chaque habitant, entreprise, acteur économique et social et, bien sûr, les élus qui ont un rôle important dans cette démarche”.

Quel est le message que vous délivrez aux élus pour que le développement durable s’impose au sein d’agglomérations comme celle de Caen-la-Mer ?

“Il faut offrir aux acteurs de la ville le cadre dans lequel ils se sentiront motivés et prêts à s’investir. Ce n’est pas le maire de Caen, malgré toutes les qualités qu’il peut avoir, qui fera tout. En revanche, il doit rendre la chose facile. Ce n’est pas lui seul mais c’est le cadre général qui doit mobiliser les énergies, qui doit rendre attractif le fait de changer d’habitudes. Ce n’est pas par la force que l’on fera évoluer l’ensemble des habitants et acteurs locaux, mais par l’envie qu’on leur communiquera”.



