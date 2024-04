Caen. Le Trophée des Léopards met en avant la gastronomie normande !

Un concours cuisine qui met en avant la gastronomie normande et les produits locaux : le Trophée des Léopards. C'est le grand retour dans le cloître de l'Abbaye aux Dames du 27 au 29 avril pour la 4e édition de la compétition. 18 participants se sont affrontés devant un jury, et la matinée de lundi 29 avril a été consacrée aux apprentis. Derrière les fourneaux, le jeune Nathan Jourquin détaille ce que le jury attend : "on doit réaliser une entrée et un plat, avec les trois ingrédients imposés : la coquille Saint-Jacques, des carottes des sables et du Poiré de Domfront".

"On est bluffé par les compétences"

L'objectif est de satisfaire le jury, composé de professionnels du domaine. Tout est évalué : préparation, dressage et bien sûr le goût. Sarah Taftaf travaille à Douvres-la-Délivrande, et de la salle du jury, est "un peu perplexe car on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas ça fait plaisir de mettre en avant des produits de sa région". De l'autre côté de la table, Jean-François Girardin, Président des Meilleurs Ouvriers de France, est membre du jury. Pour lui : "On a un niveau qui est très intéressant et important aujourd'hui, on est bluffé par les compétences, il y a quelques jeunes qui se sont fait remarquer !"

Le dimanche 28 avril, ce sont les amateurs qui se sont affrontés, et les apprentis et professionnels, ont cuisiné le lundi 29.