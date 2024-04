Sécurité routière. Le nombre de morts sur les routes de la Manche au plus haut depuis cinq ans

Trois personnes sont mortes sur les routes de la Manche durant le mois de mars. Depuis le début de l'année, 10 personnes sont décédées au volant dans le département, soit cinq de plus qu'après les trois premiers mois de 2023. Ce niveau n'avait pas été atteint depuis cinq ans alerte la préfecture, qui appelle à la prudence. 90 personnes ont été blessées. Le nombre d'accidents est lui en légère baisse.

Tous concernés

Toute la Manche est touchée. Si les trois derniers accidents mortels du mois de mars ont eu lieu dans le Cotentin, les sept autres ont eu lieu dans tout le département. Aucun âge n'est épargné car quatre victimes avaient entre 18 et 24 ans, quatre entre 25 et 44 et 2 plus de 65 ans. Quatre décès se sont produits en agglomération et six en dehors, selon les chiffres mensuels du baromètre de la sécurité routière.