Rouen. Plus de 110g de cannabis saisis lors d'une opération sur les quais rive gauche

"C'est une opération que l'on mène régulièrement sur les quais bas rive gauche à Rouen", indique une source policière. Trente-trois policiers, dont six de la police municipale, ont été mobilisés pour le démantèlement de ce point de deal bien connu, jeudi 18 avril entre 15h et 16h. Ils sont descendus simultanément des ponts Jeanne-d'Arc, Boieldieu et Corneille, pour renforcer l'effet de surprise.

Trente-deux personnes ont été contrôlées par les fonctionnaires et se trouvaient en règle, précise la même source. En revanche, les chiens spécialisés dans la lutte contre la drogue ont permis de retrouver 110g de cannabis, cachés sur les quais, et deux balances de précision destinées au conditionnement des stupéfiants.

L'ensemble a été saisi pour destruction.