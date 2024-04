Le Havre. Attention, près de 1 500 places de stationnement deviendront payantes avant l'été

Il va désormais être très difficile de stationner gratuitement au centre-ville du Havre. Comme annoncé à l'automne dernier, le nouveau plan de stationnement se déploie par phase. Après les 162 places de la rue des Briquetiers, près du boulevard Churchill, ce sont deux quartiers entre la rue de Paris et le bord de mer qui vont basculer en stationnement réglementé par horodateur, avant l'été. Les riverains reçoivent en ce moment un courrier de la municipalité dans leur boîte aux lettres, pour les en informer.

En orange, les secteurs qui basculeront le 1er juin, en vert ceux qui basculeront au 1er juillet. Les secteurs en jaune deviendront payants en 2025.

Le quartier du Perret, autour du lycée Porte Océane et à l'est du boulevard François Ier, deviendra payant, à partir du 1er juin.

Le secteur Thiers, entre la rue Flaubert, au sud, et la rue Georges Lafaurie, au nord, deviendra également payant à partir du 1er juin.

Ces deux secteurs représentent 818 places.

Les secteurs Augustin Normand et Porte Océane, représentant 648 places, soit une bande allant de la rue Frédéric Bellanger au nord jusqu'à la chaussée Kennedy au sud, basculeront entièrement en stationnement payant à partir du 1er juillet, hors boulevard Clémenceau et boulevard François Ier.

Une troisième phase interviendra début 2025, avec le basculement des secteurs Flaubert et Saint-Nicolas, soit 1 453 places.

Des abonnements pour les résidents

Avec la fin de la gratuité dans certaines rues, la municipalité dit vouloir "lutter contre les voitures ventouses" et "favoriser la rotation des véhicules", dans des quartiers qui accueilleront prochainement de nouveaux logements sur les sites de l'ancien Crédit municipal, l'ancienne école de management, mais aussi de nouveaux pôles d'attractivité comme la place du Vieux Marché, en pleine réhabilitation, où le futur centre d'art contemporain sur le quai de Southampton.

Au Havre, le coût de l'abonnement pour les résidents est de 12,50€ par mois pour 125€ à l'année. Il est de 260€ par an pour les professionnels sédentaires.

Les tarifs des zones verte et orange n'augmentent pas. Le stationnement reste par ailleurs gratuit de 12h à 14h et après 17h30, ainsi que les dimanches et jours fériés.