Le Havre. Stationnement : verbalisation automatique, nouvelles rues payantes… Ce qui change

Il va y avoir du changement dans le stationnement au Havre. La Ville a décidé d'étendre le nombre de rues où le stationnement sera payant, en ville basse. Et ce n'est pas la seule mesure : les voitures LAPI (Lecture automatique de plaques d'immatriculation) sont annoncées.

3 000 places vont devenir payantes

La Ville du Havre dit agir pour lutter contre les voitures ventouses, qui restent sur une même place toute la journée. "Dans certains secteurs de la ville basse, les riverains rencontrent des difficultés à se stationner. C'est pourquoi nous créons de nouvelles places de stationnement réglementé, un système qui a déjà prouvé son efficacité pour lutter contre les voitures ventouses et favoriser la rotation des véhicules", explique Augustin Bœuf, adjoint au maire chargé de la propreté et du stationnement.

Nouveau zonage du stationnement.

Au total, 3 000 places de stationnement vont devenir payantes.

• 13 novembre 2023 : rue des Briquetiers (162 places)

• Mai 2024 : secteurs Thiers et Perret (818 places)

• Juin 2024 : secteurs Augustin Normand et Porte Océane, hors boulevard Clemenceau et Albert Ier (648 places)

• Janvier 2025 : secteurs Flaubert et Saint-Nicolas (1 453 places)

Verbalisation automatique

Face à l'extension des zones devant payante, la Ville a fait le choix des voitures LAPI (Lecture automatique de plaques d'immatriculation) pour verbaliser les contrevenants. Le système est déjà en place à Rouen depuis 2018.

• Lire aussi. [Photos et vidéo] Stationnement : les voitures qui verbalisent en service à Rouen

Pour cela, dès le 7 novembre, si vous utilisez un horodateur, il faudra entrer le numéro de votre plaque d'immatriculation pour payer un ticket de stationnement. Il n'y aura pas de changement pour les abonnés ou les utilisateurs de l'application PayByPhone.

Côté bonne nouvelle, les tarifs de stationnement restent identiques. Les détenteurs de la Carte mobilité inclusion stationnement et les utilisateurs de véhicules électriques pourront toujours stationner gratuitement. Les horodateurs délivreront des tickets gratuits. Pour les usagers plus réguliers, une demande d'abonnement gratuit est possible en mairie.