Près d'Argentan. Bientôt un parc éolien pour approvisionner près de 10 000 habitants en électricité

Le préfet de l'Orne a autorisé par arrêté, mercredi 10 avril, l'exploitation d'un parc éolien à Occagnes, près d'Argentan. Ce projet, porté par la société Enertrag, faisait l'objet d'une demande d'autorisation depuis décembre 2021. Il concerne l'implantation d'un parc éolien de trois éoliennes, dont la production brute annuelle est estimée à 25,43 gigawattheures, soit l'approvisionnement annuel en électricité de 9 463 habitants.

Le dossier a fait l'objet d'une enquête publique du 13 novembre au 14 décembre 2023, dont l'avis a été favorable. Le parc devra, selon l'arrêté préfectoral, renforcer les suivis environnementaux et les bridages pour prévenir les nuisances sonores et protéger les oiseaux et chauves-souris.