En questions. "J'ai toujours été amateur de jeux télés", explique Jarno avant le Quiz des champions

Jarno Thomas, de Notre-Dame-de-Bondeville, participe à de multiples jeux télés depuis 18 ans désormais. Samedi 20 avril, il est invité au Quiz des champions sur France 2, avec neuf autres illustres champions.

Le gagnant de la soirée remporte 20 000 euros à reverser à l'association de son choix.

D'où vous vient cette passion ?

"J'ai appris à lire et à compter avec Des Chiffres et des lettres ou Motus. J'ai toujours eu une appétence pour ces jeux dès l'école, comme Questions pour un champion, le Bigdil, Pyramide… Et ça ne m'a pas quitté depuis. Dès que j'ai eu l'âge de candidater, je n'ai pas hésité. Je dois être à un passage par an depuis 18 ans ! J'ai fait plusieurs fois Questions pour un champion, plusieurs fois Des Chiffres et des lettres, Slam, Motus et j'ai déjà participé deux fois au Quiz des champions."

C'est un peu la ligue des champions

des jeux télés ?

"Oui, c'est ce que dit Cyril Féraud (présentateur de jeux télés, NDLR). Ça regroupe des candidats plusieurs fois vainqueurs de différents jeux ou qui ont gagné des compétitions spéciales. C'est mon cas, puisque je suis invité comme premier vainqueur de Grand Slam et vainqueur du trophée des champions."

Y a-t-il toujours de la pression après autant de passages ?

"On ne va pas se mentir, il y a toujours une appréhension ! On espère ne pas être ridicule. Mais dès que ça commence, on se laisse happer par le plaisir du jeu. On en oublie tout le cadre ! On discute aussi beaucoup avant, donc, sur le plateau, on se retrouve avec des gens avec qui on a envie de jouer, comme en club ou lors d'un jeu de société avec des amis. On ne joue pas sa vie ! On est là pour passer du bon temps et savourer au maximum."