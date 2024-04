Tempête Pierrick. La Manche en vigilance orange pour des risques de vagues-submersion

Au passage de la dépression Pierrick, les vents vont nettement se renforcer lundi 8 avril, dans la soirée puis dans la nuit et le lendemain jusque dans l'après-midi. Ils vont générer de fortes vagues. Par sécurité, Météo France a décidé de placer le département de la Manche en vigilance jaune pour des risques de vents violents et orange pour vagues-submersion.

Un risque avec les grandes marées

L'alerte jaune pour le vent débutera lundi 8 avril, vers 21h, et celle en orange mardi 9 avril, de 6h à 12h. Des rafales de vent entre 80 et 100km/h sont attendues au plus fort de l'épisode. Elles pourront dépasser les 100km/h par endroits, notamment sur le littoral. Les secteurs de Barneville-Carteret jusqu'à La Hague devraient être les plus touchés. Dans un contexte de grandes marées, la conjonction de hauts niveaux d'eau et de fortes vagues induit un risque marqué de "vagues-submersion" autour de la marée haute de ce mardi matin (coefficient 112) pour la Manche. La mer pleine à Granville est attendue vers 8h40.

