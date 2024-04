[Photos]. Un début de feu dans cette église près de Saint-Lô

Un important dégagement de fumée à l'église Saint Jean-Baptiste d'Agneaux, près de Saint-Lô. Jeudi 4 avril, peu avant 17h, un début d'incendie s'est déclaré dans un sas d'entrée du lieu de culte. De nombreux pompiers ont été mobilisés, au moins une quinzaine au départ, avec masques à gaz et lances. D'autres étaient en réserve sur la place devant l'église. En tout 46, avec trois fourgons incendie, deux échelles aériennes, un véhicule de soutien, un véhicule pour la sauvegarde des biens culturels, un échelon de commandement de colonne avec un PC, une ambulance et un infirmier pour le soutien opérationnel.

La curiosité, un défaut pas si vilain

Gisèle Rihouey a donné l'alerte. Cette riveraine de l'église a aussi les clefs. "Vers 17h je suis entrée dans l'église pour voir le tronc qu'avaient installé les prêtres. J'ai fait ma curieuse", raconte-t-elle. Elle poursuit : "J'ai vu de la fumée sortir de la porte et j'ai entendu un crépitement. Tout d'un coup, j'ai vu les flammes et j'ai appelé les pompiers."

Une fois les portes ouvertes et le feu rapidement maîtrisé par les pompiers, il a été possible de voir que l'église n'a pas été beaucoup touchée. L'incendie semble avoir pris dans un sas d'entrée sur le côté droit du site quand on regarde vers le chœur. Les deux portes du sas ont bien brûlé, ainsi que des chaises. Pour des fidèles rencontrés sur place, rien ne prédisposait à un départ de feu à cet endroit.

Une œuvre d'art a été protégée.