[Photos] Calvados. Opération Territoires propres : 233 véhicules hors d'usage découverts par les gendarmes

Du 25 au 30 mars, les gendarmes du Calvados, appuyés par ceux du Groupe d'investigations sur les atteintes à l'environnement (GIAE), ont procédé à l'opération Territoires propres sur l'ensemble du département. Au total, ils ont mené 26 contrôles sur ces cinq jours, que ce soit dans le cadre de la flagrance ou d'une réquisition du procureur de la République.

Sur 130 infractions, 110 délits

Au terme de cette opération, ce sont tout de même plus de 130 infractions relevées, dont 110 qualifiées de délits par les militaires : "233 véhicules hors d'usage et impactant le plan environnemental ont notamment été découverts", précisent-ils. Les différentes problématiques portent sur la pollution des sols et des nappes phréatiques, les dépôts sauvages et la gestion des déchets, la maltraitance ou protection animale, la fraude sociale ou fiscale ainsi que le travail dissimulé.

Des dépôts sauvages dans le Calvados. - Gendarmerie du Calvados

Au total, 110 délits ont été constatés dans le Calvados. - Gendarmerie du Calvados