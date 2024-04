En questions. "Le diocèse de Bayeux-Lisieux est celui qui a payé le plus lourd tribut pendant la guerre"

Père Pascal Marie, prêtre à Honfleur, est à la tête du projet de plaque mémorielle.

Sur une plaque mémorielle dévoilée

le 8 juin, 138 noms de prêtres, séminaristes et religieuses vont être gravés…

"Oui, on veut rendre hommage aux prêtres et religieuses morts pour la France. Il y a des prêtres résistants qui ont été arrêtés et déportés, d'autres qui ont été exécutés et, surtout, 99 religieuses qui ont été victimes des bombardements, notamment à Caen et Lisieux. Le diocèse de Bayeux-Lisieux est celui qui a payé le plus lourd tribut pendant la guerre."

Comment avez-vous réalisé ce travail ?

"La recherche des noms a été un travail fastidieux. Il fallait parfois faire un lien entre le nom de religieuse que l'on avait en communauté et le nom qui était affiché sur l'acte civil. On a retrouvé certains noms qu'on ne connaissait pas. On s'est servis de récits, d'archives diocésaines mais aussi d'archives départementales. Le travail a duré presque cinq ans."

Avez-vous découvert des choses

étonnantes ?

"Oui, les récits de vie des communautés de religieuses sont très touchants. J'ai été impressionné par une petite sœur originaire de Chine qui est morte toute jeune sous les bombardements de Lisieux."

Ce travail de mémoire vous a permis

de rencontrer certaines familles…

"Exactement. On a voulu rendre hommage aux familles. Par exemple, un monsieur originaire d'Arromanches raconte que son oncle a été tué à Caen et que, pendant 80 ans, personne n'en parlait dans sa famille. La mort des proches a été d'une souffrance extrême."