Le Grand-Quevilly. Le Carnaval du Bourg est de retour : des perturbations routières à prévoir

Le Carnaval du Bourg du Grand-Quevilly, près de Rouen, est de retour samedi 30 mars. C'est l'une des grandes traditions de la ville, qui allie déguisement et ambiance festive. Des perturbations sont à prévoir sur les routes.

Le Moyen-Age à l'honneur

Cette année, le Carnaval du Bourg a pour thème le Moyen-Âge. "Petits et grands sont invités à se rassembler le 30 mars dès 15h à l'école Pasteur pour défiler et célébrer le Carnaval", indique la ville du Grand-Quevilly. Un stand de maquillage gratuit sera proposé à partir de 13h à l'école Pasteur.

Un défilé aura également lieu à 15h entre l'école Pasteur et la place Gabriel Péri. A cette occasion, Monsieur Carnaval et les enfants vont déambuler dans les rues quevillaises avec une fanfare. Une démonstration de l'école de cirque du collège Branly est également au programme, ainsi que "l'élection du plus beau costume du carnaval et un goûter", ajoute la municipalité.

Des perturbations sur les routes quevillaises

Le parcours du défilé du Carnaval du Bourg du Grand-Quevilly impactera la circulation routière, samedi 30 mars.

Les routes empruntées par le défilé seront fermées à la circulation pendant le passage du carnaval. Les automobilistes sont donc invités à emprunter d'autres chemins. Plusieurs rues sont concernées : la rue de la République ou encore la rue Sadi Carnot.