Cherbourg. Un navire de la marine américaine en escale

Vendredi 29 mars, le navire amphibie USS Gunston Hall de la marine américaine (US Navy), a accosté Quai de France à Cherbourg, pour plusieurs jours.

Un exercice militaire mené

Cette escale s'inscrit dans le cadre de l'exercice militaire baptisé "Otan Steadfast Defender", le plus important depuis la guerre froide. Il rassemble 90 000 militaires des 31 nations alliées et de la Suède, et a pour objectif de valider la capacité de l'Alliance à déployer des forces de l'ensemble de ses pays pour renforcer la défense du flanc est de l'Europe. Au sein du navire, on trouve des fusiliers marins américains, suédois, et français avec le bataillon Detroyat.

• A lire aussi. Cherbourg. A la Cité de la Mer, un espace flambant neuf dédié au sous-marin