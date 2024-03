Carnaval de Caen. Coup de vent annoncé, quelle météo prévue ?

Le mois de mars peut parfois être capricieux en Normandie, et perturber la tenue du Carnaval étudiant de Caen. Si la pluie n'arrête pas les plus fêtards, elle peut toutefois en décourager certains. Alors que le département du Calvados est placé en vigilance jaune vent violent pour jeudi 28 mars, quelle météo est à prévoir lors du défilé ?

Un défilé sans pluie ?

De 10h jusqu'à la fin de soirée, Météo France met le Calvados en alerte jaune, soit pendant l'entièreté de l'évènement. Si quelques orages sont prévus non loin, dans le secteur de Saint-Lô, seules des gouttes de pluies "éparses" sont pour le moment annoncées à Caen en début d'après-midi, avec une soirée plus sèche.

Selon le site Météo Ciel, il pourrait pleuvoir à Caen entre 10h et 13h… et puis plus rien ! Côté température, il devrait faire une dizaine de degrés, et concernant le vent, ça souffle en moyenne à 45km/h, avec des pointes aux alentours de 80km/h.

