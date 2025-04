Caen. Quel temps fera-t-il pour le carnaval étudiant ?

Le plus grand carnaval étudiant d'Europe est de retour dans les rues de Caen jeudi 3 avril. Avec plus de 31 000 étudiants présents l'an passé, le cap sera-t-il dépassé pour cette nouvelle édition ? La météo pourrait bien peser dans la balance.

Un soleil bien présent

Ce jeudi, Météo France annonce de belles éclaircies et très peu de vent, contrairement à l'an passé où la pluie s'était invitée par moments. Le soleil sera donc au rendez-vous et avec des températures bien agréables pour supporter son costume toute la journée. Le matin, il devrait faire environ 9°C et à partir de la mi-journée, le thermomètre devrait grimper et atteindre la barre des 18 degrés sans trop de problème.

Bien évidemment, on poursuit avec la météo en soirée où le mercure va descendre progressivement en tournant autour de 12 degrés à la tombée de la nuit notamment.