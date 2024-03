80e D-Day. Le spectacle "Sélectionné" avec Amir Haddad s'arrête à Cherbourg

A l'occasion des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement et des Jeux Olympiques, le Département de la Manche propose le spectacle "Sélectionné" interprété par Amir Haddad, également chanteur. Deux représentations seront ainsi organisées jeudi 28 mars au théâtre à l'Italienne de Cherbourg.

• A lire aussi. 80e D-Day. Le programme des événements se précise dans la Manche

A qui est destiné ce spectacle ?

"Ce spectacle met en lumière le destin du nageur Alfred Nakache, au parcours hors du commun. Parcours olympique et mémoire s'entrelacent, faisant écho aux deux temps majeurs de cette année 2024, année olympique et commémorative exceptionnelle", précise le Département de la Manche. Les deux représentations sont notamment réservées à un public de scolaires, d'acteurs de la mémoire, de forces vives des milieux sportifs et culturels. Au total, environ 350 élèves de 3e en provenance des collèges de La Hague, La Haye-du-Puits, Cherbourg-en-Cotentin — Bucaille-Charcot et Les Provinces à Cherbourg, et Emile Zola à La Glacerie —, Flamanville et Carentan, accompagnés de leurs professeurs, assisteront à l'une des représentations. A l'issue de celle-ci, l'acteur Amir Haddad leur offrira un temps d'échanges privilégié. Environ 180 billets à destination du grand public étaient aussi à gagner sur les réseaux sociaux du Département à travers un jeu-concours.

• A lire aussi. 80e D-Day. Un avion russe va survoler la Manche