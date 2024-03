Colombelles. Course des caisses à savon de Gaston : inscriptions ouvertes !

L'association Les Caisses de Gaston organisera sa septième édition, le 15 juin à Colombelles. Les inscriptions viennent d'ouvrir pour tous ceux qui souhaitent y participer ! Le concept : les caisses à savon prennent le départ, chacune confectionnée par différentes équipes. Quatre descentes sous trois formats différents : chrono, battle et défilé. Le village d'arrivée se compose de stands, d'artistes de rue, d'un plateau radio et de concerts. Cet événement réunit chaque année plus de 4 000 spectateurs et, en 2023, c'est 21 équipes qui étaient derrière la ligne de départ. Objectif de cette année : approcher les 35 équipes ! Les inscriptions se font sur le site lescaissesdegaston.com. Les participants sont invités à fabriquer leur caisse avec de la récupération.