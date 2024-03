Le Trait. La Ville propose du Wifi gratuit pour réduire la fracture numérique

C'est un moyen de réduire la fracture numérique dans la ville du Trait. Lundi 11 mars, place Ronarc'h, le maire Patrick Callais, des élus et techniciens de la Ville ont présenté cette étape supplémentaire vers la transition numérique. Une dizaine de zones du centre-ville et des équipements municipaux sont désormais couverts par du Wifi gratuit pour permettre à chacun de se connecter à du haut débit depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable. "Avec ces bornes, nous permettons l'accès à Internet pour tous, mais cela me paraît aussi très important, avec cet espace connecté, de créer des endroits d'échange", argumente le maire. "Ce nouveau dispositif renforcera l'attractivité de la ville", ajoute-t-il. Accessible à tous sans conditions, ce Wifi permet de surfer en toute liberté et en toute gratuité autour de 12 points de connexion, identifiés par un panneau "Ici, le Wifi, c'est gratuit". Pour s'y connecter, l'usager doit cliquer sur le réseau "Wifi _Le_Trait". Avec cette initiative, la commune vient d'être récompensée par une arobase du label Villes Internet.