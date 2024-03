Course à pied. Gagnez votre dossard pour les Boucles du pays elbeuvien dimanche 24 mars

Plusieurs courses sont proposées pour tous les niveaux dimanche 24 mars, à Elbeuf, dans le cadre des Boucles du pays elbeuvien.

Le 5km

Une course non chronométrée permettant la participation de tous. Le montant des inscriptions sera intégralement reversé à la Ligue départementale de lutte contre le cancer.

Le 10km

Une course chronométrée de 10km. Elle est ouverte à partir de la catégorie Cadet (plus de 16 ans). Cette épreuve est qualificative pour les championnats de France.

Le semi-marathon

Un semi-marathon chronométré ouvert à partir de la catégorie Junior (plus de 18 ans). Le semi-marathon est lui aussi qualificatif pour les championnats de France.

Les courses enfants

Inscriptions sur place.

14h30 : Filles de 2014 et 2015 (éveil)

14h45 : Garçons de 2014 et 2015 (éveil)

15h : Filles de 2012 et 2013 (poussine)

15h15 : Garçons de 2012 et 2013 (poussin)

15h30 : Filles de 2010 et 2011 (benjamine)

15h45 : Garçons de 2010 et 2011 (benjamin)

Tendance Ouest, partenaire des Boucles du pays elbeuvien, vous offre votre dossard pour l'épreuve de votre choix. Rendez-vous sur boucles-pays-elbeuvien.fr pour découvrir les parcours en intégralité.

