Les Motonautiques 2011 réduites à douze heures

Mardi 9 mars, les services de la préfecture, la mairie de Rouen et les représentants du Rouen Yacht Club ont fini par accorder leurs violons : samedi 30 avril et dimanche 1er mai, la prochaine édition des Motonautiques ne durera que douze heures, au lieu des traditionnelles vingt-quatre. Cette décision est la conséquence directe du dramatique accident qui a coûté la vie à un gendarme, l’an dernier. “C’est la sécurité qui a tout dicté, a commenté Valérie Fourneyron, maire de Rouen. La course de nuit n’était pas assez sûre. Cette décision nous convient, car il était important de préserver l’intérêt sportif et populaire”, tout en bénéficiant de règles de sécurité renforcées. Qualificative pour les championnats du monde, la compétition ne se déroulera donc plus de nuit. A la place, les organisateurs ont annoncé deux manches de six heures chacune, le samedi de 14 h à 20 h et le dimanche de 10 h à 16 h. Les paddocks seront ouverts aux publics durant les deux jours, entre 9 h et 17 h. Enfin, une grande fête devrait avoir lieu le samedi soir sur les quais.