Bonne table à Caen. Et Si & Cie, le choix de la découverte

C'est avec le sourire de Juliette, responsable du service, que je suis accueilli chez Et Si & Cie, rue Gaillon à Caen. Pendant que j'admire une décoration simple mais charmante, on m'apporte la carte en me précisant le concept : "Ici, nous proposons des plats en fonction de ce que l'on a récupéré au marché, donc on change de carte chaque semaine." Je me laisse tenter par un menu complet à 24 € avec des "gnocchis de patate douce, poitrine de porc confite, bouillon aromatisé au niora (un piment) et saveurs d'Asie" en entrée. En plat, place à une "cuisse de volaille à la plancha, lentilles rouges au curry de Madras et légumes rôtis". Le menu se termine par des "ravioles d'ananas, crème chiboust aux épices, huile d'herbes et sirop infusé à la menthe".

"On casse les codes mais c'est le but"

De l'entrée au dessert, on s'évade grâce aux multiples saveurs de cette cuisine où tout est fait maison. Grâce à son expérience, Antoine Thomas, gérant et chef cuisinier, offre aux clients un mélange des cultures très appréciable avec un renouvellement de carte chaque semaine : "J'aime créer et travailler des produits frais. C'est pour cela que la carte change car on s'adapte aux produits qu'il y a sur le marché. On propose aux clients de la découverte plutôt que de la redondance". Un concept innovant et assumé qu'il propose uniquement le midi, du lundi au vendredi. Le soir, le restaurant se transforme en bar, tout en proposant des assiettes à partager avec des produits de région : "on casse les codes mais c'est le but. Pour nous, ça enlève le stress de devoir sortir des plats sans savoir combien de couvert, on va faire le soir", explique Antoine. À l'heure du goûter, les enfants ne sont pas oubliés en proposant des crêpes maison. Chaque semaine, et à différent moment de la journée, Et Si et Cie propose donc "un lieu multigénérationnel" et une expérience culinaire variée.

Pratique. 7 rue du Gaillon à Caen. Du lundi au vendredi de 10h à minuit. Tél. 02 31 47 41 33