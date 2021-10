Elixir d’amour et badinages

Ce spectacle créé par Donizetti en 1832 pour le Teatro della Cannobiana de Milan, a séduit le public de Lille. Un petit bijou dû au génie de cet Italien, considéré comme l’un des fondateurs de l’opéra romantique italien. Un spectacle coloré pour lequel Richard Brunel a conçu une mise en scène mariant notre monde d’aujourd’hui aux airs et aux paroles du XIXe. Cet opéra en deux actes arrive à Rouen avec quatre dates dans son carquois, quatre dates pour charmer et conquérir aux notes de l’Elixir d’amour.

Elle est belle et admirée de tous dans son village, particulièrement du timide Nemorino. Bien évidemment c’est sur un autre - le soldat Belcore - qu’Adina jette son dévolu. Pour gagner le coeur de la jeune femme, Nemorino fait confiance au philtre d’amour de Dulcamara, un charlatan. Deux doigts de sentiments, une pincée de gaîté et un soupçon de truculence, feront très certainement passer un bon moment aux spectateurs. (photo Jean Pouget)

Pratique : Le vendredi 18 mars à 20h, dimanche 20 mars à 16h, mardi 22 mars à 20h et jeudi 24 mars à 20h. Durée : 2h40, entracte compris. 10 à 65 €. Tél. 0810 811 116.