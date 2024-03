Caen. A l'Abbaye aux Dames, une exposition sur les villas balnéaires

Depuis le 22 février et jusqu'au dimanche 10 mars, partez à la découverte des "Villas balnéaires en Normandie, de 1840 à 1914". Au programme, une exposition photographique qui met en valeurs une multitude de stations balnéaires. Ces stations, véritables marqueurs du tourisme en Normandie, ont permis à la région de comptabiliser le plus grand nombre de villas balnéaires en France, conçues entre 1840 et 1914.

Dans le Calvados, on peut en retrouver par exemple à Luc-sur-Mer, Ouistreham ou encore Deauville. Elles attirent principalement des Anglais grâce au ferry et des Parisiens, qui n'ont que trois heures de route avant de les rejoindre.

L'exposition est à découvrir à l'Abbaye aux Dames de Caen. Elle a été conçue par les services du patrimoine et de l'inventaire de la Région Normandie et Viviane Manase, conservatrice du patrimoine.

Pratique. 8h30-12h30 / 13h30-18h en semaine et 14h-18h les week-ends. Entrée libre.