Caen. Vente de plantes à partir de 2€ aux Rives de l'Orne

Après un succès en novembre dernier, le "Goût des plantes" est de retour aux Rives de l'Orne. Vendredi 8 et samedi 9 mars, un stand éphémère sera ouvert de 10 heures à 20 heures, à l'emplacement de l'ancienne boutique Promod.

Les amoureux des plantes auront l'embarras du choix avec plus de 80 variétés disponibles à partir de 2€. Depuis quelques années maintenant, ce dispositif de vente exceptionnelle déambule partout en France pour prôner "la fraîcheur du circuit court et la qualité de plantes produites chez des producteurs engagés et certifiés écoresponsables", développe la marque.

Pratique. Ouvert vendredi 8 et samedi 9 mars, de 10h à 20h, aux Rives de l'Orne.