Caen. Dénicher des vêtements vintage et des plantes à l'hippodrome

Entre les vêtements vintage et les plantes, le week-end s'annonce on ne peut plus au cœur de la mode. Les deux boutiques itinérantes Oh My Frip et Le Goût des plantes font une halte à l'hippodrome de Caen, du vendredi 18 au dimanche 20 novembre. Julien Michelon et Antoine Elbaz, les fondateurs de ces deux boutiques, sillonnent toute l'année la France et comptabilisent "une cinquantaine d'événements par an". À Caen, ce sera le troisième arrêt depuis 2018. Julien Michelon revient sur le principe et le contenu d'une telle rencontre entre le vintage et les plantes.

Une vente de vêtements au kilo

"Nous avons quatre tonnes de vêtements qui viennent du monde entier. Ils sont achetés à des associations de collecte et de triage américaines, japonaises et européennes", introduit Julien Michelon. Ces tonnes de pulls, chemises et pantalons s'achètent 30 € le kilo, sans minimum de poids. Sur place, tout est rodé avec des balances et des miroirs. Il faudra compter en moyenne 19,50 € pour un jean Levis, 10 € pour une jupe en jean, 4,50 € pour un t-shirt ou encore 2 € pour un chemisier.

6 000 personnes à Rouen,

4 000 à Metz

Si l'empreinte carbone de vêtements venus de plusieurs continents peut questionner, ils permettent de sortir de la mode européenne : "Les Américains ont des produits que l'on ne propose pas ici." Et c'est en partie cette diversité d'articles, de styles et de marques qui attire les visiteurs. "Le premier week-end de novembre à Metz, on a fait plus de 4 000 personnes. À Rouen, c'était plus de 6 000 personnes, ajoute Julien Michelon. Un des sujets qui reste sensible lors de l'événement, c'est l'état des vêtements proposés. Certaines personnes se plaignent, mais ça reste de la seconde main. Par exemple, on ne peut pas les repasser." Si certains vêtements peuvent avoir un petit trou ou une légère tâche - le visiteur est aussi en charge de vérifier - le cofondateur précise que "sur place, on a de vraies pépites, avec des pièces vintages des années 80, du Chanel, du Vuitton et des super sweats Nike".

Des plantes fraîches

venues d'Europe

Côté plantes, on retrouve des kokedamas, des cactus et tous types de plantes vertes. "On compte entre 50 et 80 variétés différentes, expose Julien Michelon. Ces plantes sont préparées 24 heures avant par les producteurs et garantissent la fraîcheur qualité du végétal." Face à un marché décroissant en France, ces dernières proviennent plutôt des Pays-Bas, voire de l'Italie ou la Belgique. "Cette année, nous avons pas mal de plantes faciles d'entretien, c'est idéal pour les débutants." Avant de se rendre sur place, le public devra penser à se munir d'un sac. Pour des raisons évidentes, l'événement n'en distribuera pas.

Pratique. Rencontre entre Oh My Frip et Le Goût des plantes : du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, à l'hippodrome de Caen. Plus d'informations sur les pages Facebook de Oh My Frip ou Le Goût des plantes.