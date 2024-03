Normandie. Maltraitance animale : la SPA recherche des bénévoles délégués-enquêteurs

Ils jouent un important rôle de vigie et de médiateur au sein de la Société protectrice des animaux (SPA) : les bénévoles délégués-enquêteurs ont pour mission de vérifier le bien-fondé des signalements de maltraitance animale portés à la connaissance de l'association. Au niveau national, ils ont plus que doublé ces dernières années, passant de 12 000 en 2020 à 28 000 en 2023. Cependant, les bénévoles délégués-enquêteurs ne sont qu'une dizaine dans l'Eure et en Seine-Maritime. Un réseau que la SPA cherche à étoffer dans ces deux départements normands.

"Un bénévole délégué-enquêteur doit être en mesure de déceler s'il y a ou non mauvais traitement, de les constater, de les matérialiser", détaille Bruno Bourdoiseau, responsable référent du pôle investigations de la SPA pour le nord de la France. En cas de mauvais traitement avéré, le bénévole a alors "un rôle de médiateur, qui doit tout faire pour améliorer les conditions de vie de l'animal chez lui, avec son propriétaire, ce qui est notre objectif numéro 1". En cas de blocage, c'est le service juridique de la SPA qui prend la main.

Savoir gérer ses émotions

Cette mission requiert une bonne gestion des émotions. "Ces bénévoles sont plus exposés que les autres aux situations difficiles", concède Bruno Bourdoiseau, selon qui il faut "faire preuve d'empathie, mais aussi d'objectivité, accompagnées d'un certain recul sur les situations". Ces délégués-enquêteurs doivent aussi gérer des situations parfois frustrantes. "Le service juridique se bat pour faire bouger le curseur de la loi, mais en tant que bénévole délégué-enquêteur, on se doit de l'accepter telle qu'elle est aujourd'hui." Une maîtrise des outils informatiques de base est aussi requise.

Les candidatures sont à adresser sur le site de la SPA. Les candidats seront entendus lors de deux entretiens, avant d'être formés. Ils agiront en binôme sur le terrain pendant les premiers mois.

