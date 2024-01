Protection animale. Un bilan positif pour la SPA de Normandie

L'année 2023 a été particulièrement riche pour toutes les SPA de France. En effet, la Société de Protection Animale doit faire face à une activité intense pour sauver les animaux en détresse toujours aussi nombreux. Les 64 refuges et Maisons SPA ont été saturés tout au long de l'année à cause notamment d'une diminution des adoptions (-1,5 %) et d'un nombre toujours croissant d'animaux recueillis (+1,5 %). Au total, 44 844 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge en 2023 par l'association, plus précisément, 28 652 chats, 13 124 chiens, en plus des animaux de ferme et des nouveaux animaux de compagnie comme les serpents, les iguanes etc.

En parallèle, 40 587 pensionnaires dont 25 228 chats et 12 476 chiens, ont eu la chance de trouver une nouvelle famille dans le cadre de l'adoption responsable. Le taux de retour reste faible après une adoption à la SPA et a de nouveau baissé passant de 3,9 % en 2022 à 3,2 % en 2023, preuve d'une responsabilisation croissante des adoptants.

Les adoptions en hausse

En termes de protection animale, la SPA ne chôme pas non plus puisque l'année passée, 27 642 signalements ont été traités et 3 884 animaux ont été sauvés de la maltraitance.

La Normandie quant à elle se place une bonne position concernant les adoptions. 2 003 animaux ont été pris en charge par les 4 refuges de l'Etalondes, Cabourg, Tollevast et Pervenchères, soit la même tendance qu'en 2022. En revanche, 1 829 animaux ont été adoptés, soit 8 % de plus qu'en 2022. Bravo les Normands !