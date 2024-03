Seine-Maritime. Le grand canidé qui avait été retrouvé mort en février à Manéglise était bien un loup

Rappelez-vous, vendredi 2 février, un grand canidé a été retrouvé mort à Manéglise en Seine-Maritime. Par voie de communiqué, le département de Seine-Maritime a annoncé vendredi 1er mars que "les analyses ADN de ce grand canidé confirment qu'il s'agit bien d'un loup".

Des analyses ADN réalisées sur des échantillons de poils et tissu musculaire

À la suite de la découverte du grand canidé retrouvé mort par des gendarmes mi-février à Manéglise, "des analyses ADN ont été réalisées sur des échantillons de poils et de tissu musculaire qui avaient été prélevés sur le cadavre", a indiqué la préfecture. "Les résultats obtenus permettent de confirmer qu'il s'agit d'un loup mâle qui présente un profil génétique de loup d'Europe centrale et de l'Est", poursuit-elle. Il serait venu d'Allemagne ou de Belgique, "où ce profil génétique est très présent". La préfecture seinomarine l'assure : "Les éleveurs victimes de ces prédations seront indemnisés pour les dégâts qu'ils ont subis."

Pour l'heure, aucune nouvelle attaque sur un troupeau d'ovins n'est à déplorer depuis la mort de ce loup dans le département.